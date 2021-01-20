بعد حبس المتهمة سنتين.. ماذا حدث في واقعة دهس "فتاة النزهة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "ن. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.

وأثارت الواقعة عند حدوثها في ديسمبر الماضي، حالة من الحزن داخل الشارع المصري ومنصات التواصل الاجتماعي، ويرصد "الخليج 365" خلال السطور التالية تفاصيل الواقعة.

سحل الفتاة 4 كم

محضر الاتهام الخاص بسحل فتاة النزهة، تضمن اتهام "ن. ك" بسحل "ندي شديد" "فتاة النزهة"، من دائرة قسم شرطة مدينة نصر حتى دائرة قسم شرطة النزهة، والتي قدرتها المعاينة بحوالي 4 كم، ورفضت المتهمة مناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة.



تبين من التحريات الأولية أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها.



وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.

مواجهة المتهمة بفيديو الواقعة

كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن المجني عليها عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بسحل المجني عليها بفيديو الواقعة وأقوال شهود العيان.

وتبين من خلال الفيديو الذي واجهت به النيابة المتهمة، أن المجني عليها كانت تحاول عبور أحد الشوارع واصطدمت المتهمة بها ولم تتوقف، بل سحلتها لعدة كيلومترات.

زيارة عائلة سبب تواجدها بالقاهرة

أدلت شقيقة الطالبة التي لقيت مصرعها، بأقوالها أمام نيابة مدينة نصر، وقالت إن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، وأثناء تواجدها لدى أحد أقاربهم بالقاهرة، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت، وأضافت أن المارة بالشارع طلبوا منها التوقف، لكنها لم تستجب.

تابعت شقيقة المجني عليها أن المتهمة سحلت شقيقتها 4 كم، وكادت تصطدم بـ3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي؛ ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها لأحد المستشفيات.وأوضحت أنه وقت الحادث اتصلت بشقيقتها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفيت.

كسر بقاع الجمجمة

كشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى السلام التخصصي، لجثة "ندا شديد" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سحل فتاة النزهة"، عن وجود كسر بقاع الجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنين والفم وكسور بالذراعين.



كما تضمن التقرير تعرض المجني عليها لكسور متعددة بالحوض والساقين مع سحجات متفرقة ونزيف بالجسد كله، وأن المجني عليها وصلت متوفاة للمستشفى.

إخلاء سبيل المتهمة

وفي 28 ديسمبر الماضي ، قررت نيابة النزهة الجزئية، إخلاء سبيل المتهمة بسحل فتاة بدائرة قسم شرطة النزهة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة النزهة" بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

مطالب بالتعويض وأخرى بالبراءة

والتمس محامي المتهمة حازم أبو هيبة، خلال جلسة اليوم أمام محكمة جنح النزهة، براءة المتهمة، لانتفاء خطأها في واقعة صدم المجني عليها، وانتفاء القصد الجنائي في دهس الضحية.

وأضاف في مرافعته، أن المتهمة لم تعبر من أماكن عبور المشاة التي سبقت موقع الحادث بحوالي 400 متر وبعده إشارة بحوالي 300 متر.

وأشار إلى أن سرعة سيارة موكلته كانت طبيعية مستندا إلى حكم محكمة النقض بأن الحد المسموح للمساءلة الجنائية هو "تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحادث" وثبت أن سيارات أخرى كان تسير بنفس السرعة.

وطلب محامي المتهمة استخراج شهادة من حي مدينة نصر بإثبات وجود إشارات ضوئية في شارع حسن مأمون وعددها.

وادعى المحامي صفوت السيد، دفاع المجني عليها ندى شديد "فتاة النزهة المسحولة" مدنيا بمبلغ 40 ألف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت أمام محكمة جنح النزهة.

وأوضح "صفوت" في تصريحات لمصراوي، أن أهمية الادعاء المدني تكمن في تمكين الدفاع من الاستئناف في الشق المدني والترافع أمام محكمة المستأنف.

وبالأخير قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، بمعاقبة المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.