شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تسجل 4 براءات اختراع بأكاديمية البحث العلمي للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن نجاح الجامعة في تسجيل 4 براءات اختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كحلول تطبيقية تساهم في الوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وقال رئيس الجامعة- في بيان صحفى الأربعاء- إن براءات الاختراع هي نتاج ما توصل إليه الباحثين من أبناء الجامعة بمختلف الكليات، خلال مشاركتهم في المؤتمر الذي نظمته كلية الطب البشري نهاية شهر نوفمبر الماضي بعنوان «الجديد في كورونا.. خبرة جامعة سوهاج»، لافتًا إلى أن براءات الإختراع التي تم تسجيلها بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تهدف إلى الوقاية من فيرس كوفيد 19 المستجد، وتضم اختراع رذاذ طبي ضد الميكروبات معالج كيميائياَ بتقنية النانوتكنولوجي، واختراع صابونة طبية معالجة ضد الميكروبات للقضاء بنسبة 100٪ على الفيروس، وأيضاً إختراع ساعة يد ذكية لقياس درجة الحرارة، وأخيراً إنتاج كمامة طبية معالجة ضد الميكروبات وهي رباعية الطبقات ثبت فاعليتها لقتل الفيروس.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تدعم الابتكار وتشجع المبدعين والمخترعين في كافة المجالات، كما تحرص على ربط مجال البحث العلمي بالصناعة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية بالدولة ويخدم الصالح العام، لافتا إلى أن ذلك يأتي عن طريق إستغلال البراءات القابلة للتنفيذ وتحويلها لمنتجات حيوية بأيد مصرية، وعرضها بالسوق المحلى والعالمي أيضاً.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، أنه تم تشكيل فريق متعدد التخصصات ممن يتميزون بقدرات التفكير الإبداعي المتطور، بناء على توجيهات رئيس الجامعة، وذلك ليساهموا بأفكارهم وإبتكاراتهم في حل جزء مما تعاني منه البلاد من جائحة كورونا، حيث يترأس الفريق الدكتور أسامة رشاد الشريف، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع، ويضم كل من: الدكتور هاني محمود عبدالحميد، مدرس طب وجراحة العيون، والدكتور معتز بالله حسن، مدير وحدة نقل وتسويق التكنولوجيا، والدكتور مصطفى أبوزاهر، مدرس مساعد بكلية تكنولوجيا التعليم، والدكتور محمد الشاروني، مدرس بالمعهد القومي للبحوث، والطالب أحمد أسامة، بكلية الطب البشري.