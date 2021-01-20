شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بسبب عدم افتتاح مستشفى كوم حمادة رسميًا لاستقبال حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أحمد حلمي الشيشيني، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة فى محافظة البحيرة ، بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، لتأخر الافتتاح الرسمي من الوزيرة لمستشفى كوم حمادة الجديد، والذي تم الانتهاء من الإحلال والتجديد له.

وأوضح «الشيشيني»: «ذهبنا إلى الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة بالبحيرة وابلغنا بحاجة المستشفى لمستلزمات طبية وسيتم افتتاحه بعدها لاستقبال حالات كورونا، فى اليوم التالي قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بافتتاح بعض المنشآت من بينها المستشفى وتم الإعلان بأنه أول يوم لاستقبال المستشفى حالات كورونا»

وأضاف نائب كوم حمادة فى الطلب بذهاب مريضة مصابة بكورونا مقيمة قرية النجيلة إلى المستشفي وتم منعها من الدخول بتعليمات من مدير المستشفى، وذهبت الحالة إلى مستشفى إيتاي البارود وتوفيت عند وصولها إلي المستشفىز

وقال «الشيشينى» فى طلب الإحاطة أنه بعد 3 أيام قام استقبل المستشفى 3 حالات من مركز أبو حمص، بتعليمات من الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة.

وطالب النائب بالتحقيق مع وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ومدير مستشفى كوم حمادة و بافتتاح المستشفى بشكل رسمي لاستقبال حالات كورونا من أهالى مركز كوم حمادة.