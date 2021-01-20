شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم لمخالفته إجراءات كورونا في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، الأربعاء، إغلاق مطعم في قرية بغداد بمركز الحسنة بوسط سيناء، لمخالفة العاملين به للإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم المرور على جميع الأسواق والمحلات التجارية في قرية بغداد، للإطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد وتنفيذ قرارات الدولة بارتداء الكمامات لأصحاب المحلات والمارة من المواطنين

أضاف عفش، أنه أثناء المرور على المحلات التجارية والمخابز بقرية بغداد تم تحرير مخالفتين لعدم ارتداء الكمامات الواقية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه خلال المرور على مطعم بقرية بغداد تم تحرير مخالفتين للعاملين به لعدم ارتداء الكمامات الواقية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإغلاق المطعم تمامًا لحين دفع الغرامة والتصالح فيها.