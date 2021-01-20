شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يعقد الحوار المجتمعي الأول مع أهالي قرى مركز إطسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ـ لليوم الثاني على التوالي ـ الحوار المجتمعي بلقائه مع أهالي قرى مركز إطسا ـ في إطار المبادرة الرئٔاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية ـ للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالي المركز والقرى لوضعها في خطط التطوير المزمع تنفيذها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمركز شباب إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووكلاء الوزرات المعنية بوضع خطط التطوير، ورئيس مركز ومدينة إطسا، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من أهالي المركز والقرى.

في بداية اللقاء، قدم محافظ الفيوم الشكر لأهالي إطسا، مؤكداً أن مطالب أهالي القرى الأكثر احتياجاً، من المطالب المشروعة وتأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتاً إلى أنه تم إدراج قرى مركز إطسا بالمبادرة مع قرى ومركز يوسف الصديق، بعد مراجعة المؤشرات الخدمية والتنموية بالمركز، ووجد أن هناك ضرورة حتمية لضمه للمبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، كما ثمن دور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية في جعل المواطن شريكاً أساسياً في وضع رؤيته لخطط التطوير بناءً على الاحتياجات الفعلية، من خلال نموذج الموازنة التشاركية.

وأكد المحافظ، على أن القرى المستهدفة بمركز إطسا للتطوير من خلال المرحلة الثانية لحياة كريمة، وضمن المبادرة الرئٔاسيىة لتطوير 1000 قرية مصرية، يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة، ودخول خدمات جديدة لم تكن موجودة بالقرى المزمع تطويرها، لافتاً إلى أن الحوار المجتمعي عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن ووضعه شريك أساسي في عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعاً للمطالب والاحتياجات الفعلية.

واستعرض مواطني القرى عدداً من مطالبهم واحتياجاتهم بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والنقل والمواصلات، والصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والزراعة، والري، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن المطالبة بتطوير قرية المحمودية إحدى قرى الظهير الصحراوى بإطسا، وغيرها من القطاعات الخدمية التي تتصل بمطالب المواطنين بمختلف قرى المركز.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه خلال الفترة الماضية تم عقد أكثر من اجتماع دوري مع التنفيذيين، لرصد الاحتياجات الفعلية لقرى مركز إطسا، لوضعها بخطة التطوير المزمع تنفيذها بالقرى المستهدفة، مشيراً إلى أن الحوار المجتمعي يهدف إلى المشاركة الإيجابية للمواطن في وضع رؤيته بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، لافتاً إلى عقد لقاء آخر خلال المرحلة القادمة بعد مراجعة مطالب المواطنين مع الخطة الموضوعة بالفعل، لتحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها وآليات التطوير والجداول الزمنية لذلك.

وأضاف محافظ الفيوم، أن منظمات المجتمع المدني شريك أصيل، في عرض أفكاره ووضع رؤيته بخطط تطوير القرى المستهدفة، جنباً إلى جنب مع مطالب المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لافتاً إلى أن مصادر تمويل المشروعات تأتى على محاور ثلاث أولها الخطة الاستثمارية«الموازنة العامة» وثانيها تمويل الوزرات، وثالثها التمويل القطاعي، فضلاً عن مشاركات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية الجادة، ولفت المحافظ إلى أن الدولة تؤكد على النزول للمواطن والاستماع لمطالبه واحتياجاته على أرض الواقع.

وأكد المحافظ على أهمية التشبيك بين مختلف الجهات لوضع رؤية واضحة للتطوير، من خلال الخطط المحكمة على أسس علمية مدروسة لتطوير القرى المستهدفة بمركز إطسا، موضحاً أن المركز يضم تجمعات عمرانية كبيرة غير مخططة، إضافة لكثرة المجاري المائية المتاخمة للطرق، مما يحتاج لجهود أكبر في عمليات التطوير، مشيراً إلى أن الدولة تسير بخطى متسارعة للارتقاء بشتى القطاعات الخدمية منها والتنموية، رغم ما واجهها من تحديات بسبب أزمة كورونا التي تسببت في بطء العمل في كثير من المشروعات.

وشدد محافظ الفيوم على التركيز في المشروعات القائمة على استغلال الميزات النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، والاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة وخاصة مشروعات الصناعات القائٔمة على القطاع الزراعي، مشيراً إلى إلى أن الدولة شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال الـ 6 سنوات الماضية، والتحرك على مسارين من خلال تنفيذ المشروعات العملاقة والنظر لاحتياجات المواطن.

وفي السياق نفسه أوضح نائب محافظ الفيوم، أن العمل بمختلف المشروعات يتم من خلال أبناء المواقع التي تنفذ بها، بما يعود عليهم بالنفع ويشعرهم بأنهم شركاء فيه، لافتاً إلى التعاون البناء والمثمر مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بجانب عدد من الجمعيات الأهلية بالقطاعين الخدمي والتنموي.

وفي سياق متصل أوضح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على ثلاثة محاور تمويل المشروعات والخدمات المالية وتنمية المجتمع، لافتاً إلى أنه تم البدء بإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير عدد من المدارس والوحدات الصحية بعدد من القرى بواسطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، كما تم تخصيص 16 مليون جنيه لفتح مشروعات للشباب بقرى تطون وشدموه ومنية الحيط، لمجابهة الهجرة غير الشرعية، بجانب مشروعين لتدريب الشباب والفتيات على الحرف اليدوية يستهدف 2000 شاب وفتاه، والاهتمام بتنمية قرية المحمودية كإحدى قرى الظهير الصحراوى من خلال إنشاء مشروع تكاملي