شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يكشف مطالب النواب لوزير التعليم: أبرزها زيادة أعداد المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامي سليم، عضو مجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب وجهوا عدة مطالب لوزير التربية والتعليم خلال الجلسة العامة، الأربعاء.

وأوضح «سليم» خلال مداخلة هاتفية مع مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن من بين تلك المطالب مشكلة زيادة أعداد الطلاب في المدارس، لا سيما خلال جائحة كورونا، وطالب النواب هيئة الأبنية التعليمية زيادة أعداد المدارس في القرى والريف، مشيرًا إلى النواب طالبوا الوزير برفع كفاءة التعليم الفني.