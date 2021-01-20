شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وكيل «تعليم مطروح» مع مسؤولي «مصر الخير» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الأربعاء، مع محمد ناجى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح بمقر وكالة الوزارة في مدينة مرسي مطروح بحضور حامد رمضان مدير إدارة المشاركة المجتمعية وإيهاب أنور مدير إدارة التخطيط.
وتناول وكيل الوزارة خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك بين تعليم مطروح ومؤسسة مصر الخير في الفترة المقبلة، وبما يعود بالنفع والفائدة على العملية التعليمية بمدارس المحافظة.
وقدم سلامة الشكر والتقدير للمؤسسة الوطنية على دورها الاجتماعي والتربوي بمحافظة مطروح ودعمها المتواصل والمؤثر للمدارس المجتمعية خلال المرحلة الماضية.
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