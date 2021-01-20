تفاصيل اجتماع وكيل «تعليم مطروح» مع مسؤولي «مصر الخير»

وتناول وكيل الوزارة خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك بين تعليم مطروح ومؤسسة مصر الخير في الفترة المقبلة، وبما يعود بالنفع والفائدة على العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الأربعاء، مع محمد ناجى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح بمقر وكالة الوزارة في مدينة مرسي مطروح بحضور حامد رمضان مدير إدارة المشاركة المجتمعية وإيهاب أنور مدير إدارة التخطيط.

محمد يوسف

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