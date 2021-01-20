شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان وأمانة الصحة النفسية يفتتحان قسم جديد للعلاج في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق على توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، ‪افتتح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ- ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ‬ والدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة اليوم الأربعاء قسم جديد بفرع الخط الساخن«16023» لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الاسكندرية ،يتضمن 50 سرير ليصبح إجمالى عدد الآسره في مستشفى المعمورة 133 سرير لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان» ذكور وإناث.

حضر الافتتاح كل من جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ‫واستعرض عمرو ‬‪عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ- ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ‬‫ دور الخط الساخن “16023” في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وحرص الصندوق على التوسع في انشاء المراكز العلاجية بالتعاون مع الجهات الشريكة لاستيعاب الكم الكبير من طلبات العلاج، لافتا إلى أن الخط الساخن قدم خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسى في مستشفى المعمورة لنحو 21 ألف مريض إدمان خلال عام 2020 بجانب وجود 621 حالة ضمن قائمة الانتظار.

وانه من المستهدف بعد التوسعات الجديدة وزيادة عدد الآسرة تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من30 ألف مريض سنويا من أبناء محافظة الاسكندرية والمحافظات المجاورة‬،وذلك على مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي‫، وأن هذه الخدمات مجانية وتتميز بالخصوصية الكاملة والسرية التامة للمرضى مع الدعم النفسي لهم ولأسرهم، كما انه المستهدف أيضا خلال الفتره المقبلة افتتاح قسم جديد بالمستشفى لعلاج المراهقين‬.

واشار «عمرو عثمان» إلى زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان والشريكة مع الخط الساخن إلى 26 مركز علاجى في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت 12 مركز عام 2014 فوضى في 7 محافظات، كما أن الصندوق لديه خطه طموحه بتعميم الخدمات العلاجية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتفقد عمرو عثمان والدكتورة منن عبدالمقصود قسم علاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة بعد التوسعات الجديدة، حيث يتضمن صالة طعام وعدد 2 صالة مشاهدة تليفزيون وغرفة علاج جماعى وغرفة للاطباء «جلسات فردية» وعدد 2 غرفة للاخصائيين النفسيين والاجتماعيين وعدد 2 غرفة للتمريض ،كما شهدا مبادرة كرة قدم خماسية بين المتعافين من الإدمان في إطار دعمهم تحت شعار «انت أقوى من المخدرات».

فيما حرص المتعافين على التقاط الصور التذكارية معهم. وأهدى الدكتور محمد زهدي مدير مستشفى المعمورة للصحة النفسية ،عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تقديراً له في دعم الصندوق قسم علاج الإدمان وتوفير أوجه الرعاية للمرضى.