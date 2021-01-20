شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأعلى للآثار» يجرى حركة تغييرات بين قيادات الإسكندرية: شملت 4 مسؤولين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى وزيرى، الامين العام للمجلس الاعلى للآثار، الأربعاء، القرار رقم 362 لسنة 2021، يتضمن إجراء حركة تغييرات واسعة بين قيادات وزارة السياحة والآثار في الاسكندرية، شملت 4 مسؤولين.

وشمل القرار تكليف حسام الدين محمد عبدالباسط، للعمل مدير عام لمناطق آثار الاسكندرية والساحل الشمالى (الاسكندرية ومطروح)، ومقره قلعة قايتباى، ومحمد متولى للعمل مديراً عام لمناطق الاسكندرية ومقره المسرح الرومانى فقط .

كما شمل القرار تكليف الدكتور عمرو محمد الشحات يوسف للعمل مديرا عاما لقلعة قايتباى بدلاً من اسامة اسماعيل الصياد، الذي جرى تكليفه للعمل مديرا عاما بالتوثيق الأثرى في الإسكندرية .

أمين "الأعلى للآثار" يجرى حركة تغييرات واسعة بين قيادات الإسكندرية:4 مسئولين (تعرف عليها)