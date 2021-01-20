شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة.

وأكد الزملوط في بيان، الأربعاء، أن إعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في إطار الرؤية المستقبلية لمدن المحافظة، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الإشتراطات البنائية التي تساهم في إستخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي، معرباََ عن بالغ شكره وتقديره لتعاون وزارتي الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة على الجهد المبذول في الإسراع بإعتماد المخطط.

كما أشار إلى أنه يجري حالياً تجهيز خريطة المخطط الإستراتيجي العام لمدينة موط تمهيداََ لإعتمادها.