شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزي وأعمال رصف الشوراع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي للإرتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشددا على المتابعة الدورية لإنتظام العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله تفقدية لمستشفي العياط المركزي، الأربعاء، للوقوف على مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين حيث تفقد غرف العزل لمصابي فيروس كورونا وغرف الرعاية المركزة.

وأطمئن على تواجد المخزون الكافي من الأكسجين وإنتظام تواجد الاطقم الطبية والأطباء والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات مؤكداً ضرورة استقبال كافة المرضي، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتخفيف عليهم.

وتفقد حالة النظافة والاشغالات بمركز ومدينة العياط موجها بنقل مقلب القمامة المتواجد بمنطقة ابوهميلة بعيداً عن المنطقة السكنية موجهاً بإيقاف أعمال رصف شارع ابوهميلة المدرج ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لحين قيام شركة الكهرباء بنقل غرف الكهرباء وأعمدة الإنارة المتواجدة بالشارع والتى تعيق مسار التطوير إلى جانب الانتهاء من كافة وصلات المياه والصرف الصحى بالمنطقة.

وتفقد طريق المسانده طهما والذى شهد حدوث انهيار جزئى بأحد القطاعات بمسار الطريق والذى تمر به العديد من المرافق موجهاً شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسرعة الدفع بشركة متخصصة لإصلاح الإنهيار الذي حدث بالطريق في أسرع وقت ممكن.