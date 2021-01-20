شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس تؤدى اليمين الدستورية نائبة لرئيس أمريكا.. وجينفر لوبيز تغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة لرئيس أمريكا، وأقسمت على رعاية مصالح البلاد وحمايتها وتنحية مصلحتها الشخصية.

أدت كامالا هاريس اليمين كنائبة للرئيس - لتصبح أول امرأة وأول أمريكية من أصل أفريقي وأول أمريكية آسيوية تشغل هذا المنصب.

أدت هاريس اليمين أمام سونيا سوتومايور ، أول امرأة لاتينية تعمل في المحكمة العليا.

أمسك دوج إمهوف ، زوج هاريس ، بالكتاب المقدس وهي تؤدي القسم.

وبعد أداء القسم، غنت جينفر لوبير قبل أن يؤدى بايدن القسم رئيسا للبلاد.

وعزفت فرقة موسيقية عسكرية النشيد الوطنى الأمريكى فى بداية حفل تصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن.

قال روي بلانت، أكبر جمهوري في لجنة القواعد بمجلس الشيوخ، إن تنصيب الرئيس جو بايدن لحظة توحيد فى تاريخ البلاد، وتعكس الديمقراطية الأمريكية، داعيا الأمريكيين للتوحد خلفه.

وأضاف "إن الهجوم على الكابيتول "يذكرنا بأن الحكومة المصممة لتحقيق التوازن هي حكومة هشة ومرنة فى نفس الوقت".

وتابع "عندما تحدث بعد إيمي كلوبوشار، مازحا حول سقوط الثلج في مبنى الكابيتول اليوم،"كان يجب أن أعلم أنه عندما تدخل السناتور كلوبوشار سيكون هناك لمسة من الثلج".

وكانت أطلقت كلوبوشار حملتها الرئاسية في يوم ثلجي للغاية في مسقط رأسها، مينيسوتا.