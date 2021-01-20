شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وغدا الاستماع إلى وزيرى قطاع الأعمال والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الجلسة العامة، لمجلس النواب اليوم على أن يعود المجلس للانعقاد غدا، الخميس، للاستماع لبيان وزيري قطاع الأعمال العام، والشباب والرياضة.

وشهد المجلس اليوم، إلقاء بيان وزير التربية والتعليم، ووزيرة التعاون الدولي، حيث تم إحالة البيانين للجان المختصة.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في البيان الذي ألقته اليوم الأربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» 18/2019 – 21/2022، والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.