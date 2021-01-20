الخليج 365: "الرئيس الـ46 لأمريكا.. ميراث صاخب وحكم في فترة حرجة"

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد تحت عنوان:" جو بايدن يبدأ ولايته بهدوء فى الشرق الأوسط.. الرئيس الـ46 لأمريكا.. ميراث صاخب وحكم في فترة حرجة.. سياسات الإدارة السابقة «شبح» يؤرق مسؤولى الإدارة الجديدة.. بدء تطبيق قرار إدراج «حسم» و«ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب.. تجميد الأصول ومنع التعامل مع الجماعات المتطرفة يجففان منابع التمويل".

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