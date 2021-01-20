شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن فى خطاب التنصيب: اليوم يوم أمريكا.. والديمقراطية سادت باستماع إرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن بعد أدائه القسم الدستورى إن اليوم هو يوم أمريكا ويوم الديمقراطية، ويوم الأمل والعزيمة.

وأضاف بايدن فى خطاب التنصيب إن الولايات المتحدة كانت على قدر المسئولية والتحديات، وتم الاستماع لإرادة الشعب، مؤكداً أن الديمقراطية غالية ، والآن نستطيع أن نقول إن الديمقراطية سادت فى البلاد.

أدي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية منذ قليل، في حفل غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب ، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته رسمياً لمراسم انتقال السلطة في البلاد.

وجاء القسم الذي تلاه بايدن بعدما أدت نائبة الرئيس كامالا هاريس، اليمين الدستورية.

وشهد حفل التنصيب إجراءات استثنائية بسبب القيود التي يفرضها وباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن رؤساء الولايات المتحدة السابقين بخلاف ترامب حرصوا علي الحضور، حيث شهد الحفل كلاً من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وزوجته لورا كما وصل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مع زوجته هيلاري إلى مبنى الكونجرس بخلاف باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما.

كما شارك في الحفل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مقر الكونجرس الأمريكى لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب ، فيما قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن،: اليوم نكتب فصلا جديدا من التاريخ الأمريكي.

وينتقل بايدن إلى البيت الأبيض في وقت لاحق الليلة، حيث سيكون منزله على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وفى وقت سابق استقل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، الطائرة الرئاسية متجها إلى فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء ولايته.

وقال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن ما أنجزناه كان ممتازا بكل المعايير لقد أعدنا بناء الجيش الأمريكى.