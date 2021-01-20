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أكبر جمهورى فى لجنة القواعد بالشيوخ: تنصيب بايدن لحظة توحيد للأمريكيين

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القاهرة - سامية سيد - قال روي بلانت ، أكبر جمهوري في لجنة القواعد بمجلس الشيوخ ، إن تنصيب الرئيس جو بايدن لحظة توحيد فى تاريخ البلاد، وتعكس الديمقراطية الأمريكية، داعيا الأمريكيين للتوحد خلفه.

وقال إن الهجوم على الكابيتول "يذكرنا بأن الحكومة المصممة لتحقيق التوازن هي حكومة هشة ومرنة فى نفس الوقت".

وقال عندما تحدث بعد إيمي كلوبوشار ، مازحا حول سقوط الثلج في مبنى الكابيتول اليوم،"كان يجب أن أعلم أنه عندما تدخل السناتور كلوبوشار سيكون هناك لمسة من الثلج".

وكانت أطلقت كلوبوشار حملتها الرئاسية في يوم ثلجي للغاية في مسقط رأسها ، مينيسوتا .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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