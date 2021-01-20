شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار محطة "لينينجراد" النووية المناظرة لـ"الضبعة" بواسطة روبوت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة روساتوم الروسية، المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بدء الاختبارات بمحطة "لينينجراد" للطاقة الكهروذرية الروسية المماثلة للضبعة، بواسطة روبوت فريد من نوعه مكلف بإجراء عمليات الفحص والإصلاح لبطانة الجدران وأسفل أحواض تبريد الوقود النووي المستهلك في وحدات الطاقة العاملة بمفاعلات VVER-1200 .

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن الروبوت تم تصميمه خصيصا لخدمة أنواع جديدة من محطات الطاقة النووية وهو لا يحتاج إلى إجراءات إضافية لتحضير الحوض لعمله، مثل تصريف المياه منه وتفريغ الوقود النووى المستهلك، خلافا لنظام العمل الحالي بالمحطة، ويتميز الروبوت بتعدد استخداماته وبينها البحث عن التسريبات المحتملة وتحديد إحداثياتها وتنظيف السطح المعيب وإصلاحه عن طريق الطلاء الكهربائى ووحدات الإصلاح للروبوت مجهزة بأقواس دوارة ما يتيح له العمل فى أى أجزاء من الحوض يصعب الوصول إليها، على سبيل المثال، فى الزوايا.

وقال ألكسندر بيليايف، كبير المهندسين في محطة "لينينجراد-2 إن الروبوت المخصص لفحص وإصلاح بطانة حوض تخزين الوقود، سيتيح معالجة التسربات بسرعة إذا لزم الأمر، للحفاظ على مستوى المياه فيها وفق التصميم، لافتا إلى أنه تم اختبار الروبوت على منصة خاصة، حيث قام الخبراء بمحاكاة كاملة لسلسلة العمليات المكلف بها، ليكون جاهزا للعمل فى أحواض تبريد الوقود بوحدتى الطاقة الخامسة والسادسة فى محطة "لينينجراد" النووية.