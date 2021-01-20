شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: لسنا فى خصومة مع الحكومة.. ويسعدنى سماع المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن الحكومة ليست خصم للمجلس، وتابع: "نحن نتعاون معها لتصحيح ما نراه لكى يستمر المسار سليما"، مطالبا الهيئات البرلمانية بالتنسيق داخلها لتحديد من سيتحدث فى جلسة كل وزير، بحيث أجد 30 اسم على الأكثر فى كشف طالبى الكلمة للرد على بيان كل وزير.

وتابع رئيس مجلس النواب، قائلا: "لا أعيب عليكم، وكلكم لديكم الحماسة الوطنية، وهذا شىء طيب، ولكن العضو عندما يقف، وسبقه زميل فى التحدث فى نقطة، يجب عليه النائب ألا يكرر، ولكنى أرى انكم تكررون كثيرا، وفى إطالة عجيبة.. هل أنا مش عايزكم تسألوا.. ياريت الوقت متاح لأن يسأل الـ 596 عضوا.. أنا أفرح لذلك.. ويسعدنى أن اسمع المعارضة لأنها هى التى تريد اسئلة موجهة للوزير".

وطالب جبالى، تعاون الهيئات البرلمانية من جلسة الغد فى التنسيق داخلها لتحديد من يتحدث.. قائلا: "لا لن أسمح بأى تجاوز بعد ذلك".

وكان النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، اعتذر فى الجلسة بسبب ما حدث فى الجلسة من احتجاجات عقب إغلاق باب المناقشة فى بيان وزير التربية والتعليم.

وقال أشرف رشاد: نعتذر على الاحتجاج المشروع، ولكن النواب محملين بمطالب وآمال وطموحات أبناء دوائرهم، مشيرًا إلى أنه قام بعمل إحصاء للكلمات التى ألقيت أمام وزير التربية والتعليم، فوجدها وصلت بلغت 33 كلمة، مثلت 17 محافظة، وجميع الأحزاب بما فيهم المستقلين، فضلا عن مشاركة أعضاء من 25 لجنة نوعية.