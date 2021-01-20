شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يقرر حظر إقامة المناسبات في الأماكن المغلقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 305 لسنة 2021، بحظر إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة.

ويسمح بإقامتها بالأماكن المكشوفة، وفقاً للمساحات والأعداد الآتي بيانها مع الإلتزام بكافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

أقل من 75 متر وحتى 50 متر عدد الأفراد 20 فرد

أقل من 100 متر وحتى 79 متر عدد الأفراد 25 فرد

أقل من 150 متر وحتى 101 متر عدد الأفراد 40 فرد

أقل من 200 متر وحتى 151 متر عدد الأفراد 50 فرد

أقل من 250 متر وحتى 201 متر عدد الأفراد 65 فرد

أقل من 300 متر وحتي 251 متر عدد الأفراد 75فرد

أقل من 350 متر وحتي 301 متر عدد الأفراد 90 فرد

أقل من 400 متر وحتي 351 متر عدد الأفراد 100فرد

أقل من 450 متر وحتي 401 متر عدد الأفراد 115 فرد

أقل من 500 متر وحتي 451 متر عدد الأفراد 125فرد

أقل من 550 متر وحتي 501 متر عدد الأفراد 140 فرد

أقل من 600 متر وحتي 551 متر عدد الأفراد 150 فرد

أقل من 650 متر وحتي 601متر عدد الأفراد 165فرد

أقل من 700 متر وحتي 651 متر عدد الأفراد 175فرد

أقل من 750متر وحتي 701متر عدد الأفراد 190 فرد

المساحات الأكثر من 750متر عدد الأفراد لايتجاوز 200 فرد

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية «مراكز، مدن، أحياء، قرى»، بالتنسيق مع الجهات المعنيه كلاً في نطاق إختصاصه بالتأكد من الالتزام بكافة التدابير الإحترازية، والإحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن، وفي حالة المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قرر المحافظ إلزام صاحب المنشأة بوضع لافتة مدون بها عدد العاملين ،والأعداد المسموح بها على مدخل الموقع طبقا لهذا القرار لمراجعته بصفة دورية من قبل المحافظة.

كلف محافظ الشرقية إدارة المتابعه الميدانية، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، بمتابعه تنفيذ الإجراءات الإحترازية وعرض تقرير أسبوعي بالموقف، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

يأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43/1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 154/2019، بشأن المحال العامة، وعلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 /2020.