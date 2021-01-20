شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الإسكندرية» يوافق على تخصيص كابينة مجانية بكبائن ستانلي لقصار القامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، على تخصيص كابينة بشاطئ ستانلي بالمجان لقصار القامة بالإسكندرية.

جاء قرار المجلس، بعد وعد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال لقائه بالأقزام، وتوجيه بتقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة.

وقال المحافظ أن القرار يأتي في ضوء توفير حزمة من الخدمات لأبنائنا من الأقزام، لافتاً إلى أنه كان قد اجتمع بنقيب الأقزام بالإسكندرية، وتم الوقوف على التحديات التي تواجههم ومشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وأكد الشريف أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات أمام أبنائها من الأقزام وقصار القامة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.

جاء المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظ الإسكندرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عاذر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.