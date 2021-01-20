شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 27 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، الأربعاء، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت الحملة، من ضبط 27 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية سلع مجهولة المصدر و5 مخالفات لمخابز بلدية، و2 قضايا لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض الذي خصصت له، و8 عدم الإعلان عن الأسعار، و11 عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.