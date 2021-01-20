شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: القومية العربية ستعود بفكر مختلف.. والجزيرة لن تغير سياساتها المعادية لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، ومدير مكتبة الإسكندرية، إن مشروع القومية العربية سيظل ولن يموت، رغم أنه بعد عام 67 تحول إلى مشروع إسلامي.

وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن القومية والعروبة ستعود لكن بفكر مختلف، ومفهوم جديد، مؤكدا أنه لا يربط البشر إلا المصالح المتبادلة.

وعلق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر، قائلا إن الشعب القطري شقيقًا للشعب المصري، لكننا نحزن أن تأوي قطر الإخوان، متوقعا في الوقت ذاته استمرار توجهات قناة الجزيرة ضد مصر.

وأشار إلى أن قمة العلى العربية جاءت في وقت تغيير القيادة الأمريكية، ما يخلق نوعًا من القلق لجميع الأطراف «إن لم نلتقى اليوم متى سنلتقي؟».

ورأى أن سياسيات الرئيس المنتخب جون بايدن ستكون مختلفة عن سلفه ترامب، موضحا أن كل إدارة أمريكية لها مذاق معين.