بعد توقف 3 سنوات.. افتتاح 3 أقسام بعد تطويرها في «المعمورة لعلاج الإدمان» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت ٣ أقسام طبية مطورة بعد رفع كفاءتها في مستشفى المعمورة للطب النفسى وعلاج الإدمان بالإسكندرية، الأربعاء، بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٨ مليون جنية، حيث تم تطوير قسم السيدات ب والذي يشتمل على ٨٠ سرير وكذا قسم الرجال المجاني الذي يشمل ٨٠ سرير وقسم الإدمان بعد إضافة ٥٠ سرير.

وأجرت جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، جولة تفقدية الأربعاء، في المستشفى شملت الأقسام الثلاثة المطورة، والتى تم إعادة افتتاحها بعد تطويرها، كما تفقدت الملاعب والحدائق، واثنت على المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة المستشفى لخدمة قطاع عريض من المرضى في هذا التخصص، حيث أن مستشفى المعمورة للطب النفسي لا تخدم أهالي الإسكندرية فحسب بل تخدم محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح.

وأكدت «عازر» على أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والاطقم الطبية، وتوفير كل احتياجاتهم، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم، مشيدة بارتفاع نسبة المتعافين بقسم الإدمان، لافتة إلى أهمية استغلال النماذج المتعافية ليكونوا قدوة لغيرهم ونموذج يحتذى به.

وخلال الافتتاح عرض مدير المستشفى، الأقسام الثلاثة ومراحل تطورها وتاريخ المستشفى منذ إفتتاحها عام ١٩٦٨، مشيرا إلى أن المستشفى تشتمل على ٩٤٨ سرير منها ٨٣٩ سرير مخصصين للاقسام النفسية و١٨٣ سرير مخصصة لقسم الإدمان، مقامة على مساحة ٥٢ الف متر.

حضر الافتتاح الدكتورة مرفت السيد وكيل مديرية الشؤوون الصحية، والدكتورة منن عبدالمقصود امين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عثمان زهدي مدير المستشفى.

بعد توقف 3 سنوات .. افتتاح 3 أقسام طبية بعد تطويرها بـ8 مليون جنيه فى مستشفى المعمورة لعلاج الإدمان (صور)

بعد توقف 3 سنوات .. افتتاح 3 أقسام طبية بعد تطويرها بـ8 مليون جنيه فى مستشفى المعمورة لعلاج الإدمان (صور)

بعد توقف 3 سنوات .. افتتاح 3 أقسام طبية بعد تطويرها بـ8 مليون جنيه فى مستشفى المعمورة لعلاج الإدمان (صور)

بعد توقف 3 سنوات .. افتتاح 3 أقسام طبية بعد تطويرها بـ8 مليون جنيه فى مستشفى المعمورة لعلاج الإدمان (صور)

بعد توقف 3 سنوات .. افتتاح 3 أقسام طبية بعد تطويرها بـ8 مليون جنيه فى مستشفى المعمورة لعلاج الإدمان (صور)