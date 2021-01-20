بعد توقف 3 سنوات.. افتتاح 3 أقسام بعد تطويرها في «المعمورة لعلاج الإدمان» (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 3 سنوات.. افتتاح 3 أقسام بعد تطويرها في «المعمورة لعلاج الإدمان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتحت ٣ أقسام طبية مطورة بعد رفع كفاءتها في مستشفى المعمورة للطب النفسى وعلاج الإدمان بالإسكندرية، الأربعاء، بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٨ مليون جنية، حيث تم تطوير قسم السيدات ب والذي يشتمل على ٨٠ سرير وكذا قسم الرجال المجاني الذي يشمل ٨٠ سرير وقسم الإدمان بعد إضافة ٥٠ سرير.
وأجرت جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، جولة تفقدية الأربعاء، في المستشفى شملت الأقسام الثلاثة المطورة، والتى تم إعادة افتتاحها بعد تطويرها، كما تفقدت الملاعب والحدائق، واثنت على المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة المستشفى لخدمة قطاع عريض من المرضى في هذا التخصص، حيث أن مستشفى المعمورة للطب النفسي لا تخدم أهالي الإسكندرية فحسب بل تخدم محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح.
وأكدت «عازر» على أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والاطقم الطبية، وتوفير كل احتياجاتهم، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم، مشيدة بارتفاع نسبة المتعافين بقسم الإدمان، لافتة إلى أهمية استغلال النماذج المتعافية ليكونوا قدوة لغيرهم ونموذج يحتذى به.
وخلال الافتتاح عرض مدير المستشفى، الأقسام الثلاثة ومراحل تطورها وتاريخ المستشفى منذ إفتتاحها عام ١٩٦٨، مشيرا إلى أن المستشفى تشتمل على ٩٤٨ سرير منها ٨٣٩ سرير مخصصين للاقسام النفسية و١٨٣ سرير مخصصة لقسم الإدمان، مقامة على مساحة ٥٢ الف متر.
حضر الافتتاح الدكتورة مرفت السيد وكيل مديرية الشؤوون الصحية، والدكتورة منن عبدالمقصود امين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عثمان زهدي مدير المستشفى.
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