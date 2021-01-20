شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» توفر 5.5 مليون دولار لدعم سوء التغذية باليمن بالتعاون مع «سلمان للإغاثة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأربعاء، استمرار جهودهما المشتركة لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن من خلال الحفاظ على استمرارية خدمات التغذية الأساسية وتعزيز وصول السكان الأكثر ضعفاً إلى التدخلات المنقذة للأرواح.

وتهدف الشراكة الجديدة التي تم تمويلها بمبلغ 5،5 مليون دولار أمريكي إلى تقديم العلاج مجاناً لـ 23،428 طفلا دون سن الخامسة ممن يعانون من مضاعفات طبية ناتجة عن سوء التغذية الحاد في 90 مركزا للتغذية العلاجية في جميع أنحاء اليمن.

وسيتم من خلال هذا الدعم توفير حزم الدخول إلى مراكز التغذية العلاجية ومستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة لدعم رعاية الأطفال المقبولين ومرافقيهم الذين سيتلقون أيضاً المشورة الغذائية، ليبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين المباشرين من المشروع 46،857 شخصاً.