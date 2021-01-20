شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو الاحتياجات الخاصة بالجامعة الألمانية ينتجون مجسمين خشبيين للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفاءً بالعام الميلادى الجديد، قام فريق عمل مركز دعم المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة الألمانية بالقاهرة تحت إشراف سامية بديع مدير المركز بتصميم وإنتاج مجسمين خشبيين مكتبيين مزودين بحروف محفورة باللغتين العربية والإنجليزية للتقويم السنوي لعام 2021 نالت إعجاب وثناء مجتمع الجامعة ووصُفت المنتجات المنفذة لفريق العمل بالإتقان والبراعة.

وأوضحت «بديع» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن المجسمات الخشبية المنفذة بجانب شكلها الجمالي تتميز بأنها نموذج عملي واقتصادي يمكن استخدامه أكثر من مرة بإحلال وتبديل أوراق التقويم الملحقة به، مشيرة إلى ان المركز حريص على مشاركة أبناءه في المناسبات المختلفة بمنتجاتهم اليدوية التي يقبل الجميع على اقتنائها سواء كانت مشغولات يدوية حرفية، مأكولات، ملابس، منتجات خشبية وغيرها.

وأشارت إلى أن برامج التدريب المهني التي صممها مسؤولي المركز للملتحقين به بدأ من عمر السابعة عشر عاما ،جاءت طبقا لخطة مدروسة رُوعى فيها أن تكون دامجة ومهيأة لاستقبالهم من كافة بقاع مصر، والتى من شانها أن تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكّنهم من العمل والإنتاج والإبداع وتنفيذ مشاريعهم الصغيرة عقب إتمام برامجهم التدريبية في ورش المركز واقسامه الزراعة، النجارة، الأعمال الفنية، واقسام مطبخ الجامعة الرئيسي، مطبخ المركز، قسم منافذ البيع، قسم المكتبة والكمبيوتر والأعمال المكتبية.

ونوهت بديع إلى إنه طبقاً للخطة الإدارية المطبقة فإنه يتم تقسيم الملتحقين لمجموعات عمل تصنف تبعاً لقدراتهم وليس أعمارهم عقب إجراء عدد من الاختبارات المهنية والتشخيصية الدقيقة لكل حالة على حدة لاكتشاف المهارات والمميزات المتوفرة بكل شاب وتوظيفها في المجال المناسب لها خاصة وأن الأساليب المتبعة للتدريب بالمركز تعتمد أكثر على صور المحاكاة والتقليد والتوجيه المُباشِر باستخدام خُطوات مُنظَّمة تتابعية تستند على استخدام أحدث التقنيات مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها.

وأشارت إلى ان تطبيق هذا النهج تم بحرفية منذ أن سعت الجامعة لإنشاء هذا المركز المتخصص برحابها على أرض مصر في عام 2009، بتوقيع بروتوكول تعاون ثنائى مع مؤسسة «تاننهوف» الألمانية العالمية الرائدة في مجال تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إيماناً منها بأن هذه الفئة في حاجة ملحة لاحتضانهم ودفعهم لتنمية مهارتهم وتطوير آليات مشاركتهم المجتمعية باعتبارهم ثروة قومية للدولة توليهم اهتماماً خاصاً .