شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تأهيل وتبطين الترع بمدينة الطود في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته وكيل وزارة الري بمحافظتي قنا والأقصر المهندس صبري مختار أبوشامه، والمهندس صالح إبراهيم أحمد مدير الإدارة العامة لري شرق قنا، والمهندس محمد حسين مدير هندسة ري الأقصر، الأربعاء، أعمال تأهيل وتبطين ترعة الحوشة، ضمن أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، الذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية.

وتشمل الأعمال التبطين بالمواد الخرسانية لترعة الحوشة الكيلو 6 من بداية حتي نهاية الترعة بطول 7.775 كيلو متر خلف كوبري نجع الجسور، بما يساهم في تطوير الترعة إلى شكل الحضاري الذي يساعد على تحسين البيئة، والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في مثل تلك المناطق المحرومة.

وأكد وكيل وزارة الري بمحافظتي قنا والأقصر، على الالتزام بتنفيذ المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال الجارية، وضبط الجودة وزيادة معدلات التنفيذ خلال فترة السدة الشتوية.