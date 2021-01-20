شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام ٨ أطنان مخلل وغلق مصنع غير مرخص في حملة رقابية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بالقنايات، الأربعاء، حملة للمرور على المنشآت الغذائية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط ٦.٨ طن مخللات «جزر وفلفل» عبارة عن ٤٠ برميل مخلل زنة كل برميل ١٧٠ كجم، لسوء التخزين، واستعمال عبوات سبق استخدامها من قبل، كما تم إعدام طن و١٩٠ كجم مخللات لوجود تغير في خواصها الطبيعية، عبارة عن ٧ براميل، وتم سحب ٢ عينة مخلل وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٣ محاضر جنحة صحية بمركز شرطة القنايات.