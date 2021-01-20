شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال إخماد حريق بأرض فضاء بحي الشرابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع نشوب حريق بأرض فضاء بحي الشرابية، حيث أوضح المحافظ ان الحريق ناتج عن إشعال أحد المواطنين "راكيه خشبية" للتدفئة أمام منطقة حكر السكاكيني القديم وقد تم على الفور استدعاء قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي امتد إلى بعض مخلفات الأخشاب لمسافة 500 متر.

وأشار المحافظ ان الحريق لم يسفر عن اي خسائر في الارواح او الممتلكات، ورافق المحافظ، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ونائب مدير الأمن لقطاع شرطة شمال ورئيس حى الشرابية ومأمور قسم الشرابية والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

يذكر أن محافظة القاهرة انتهت من إزالة المرحلة الثانية بمنطقة حكر السكاكينى الجديد في حى الشرابية، فى إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات، حيث سيتم نقل قاطنيها تباعاً إلى مساكن المحروسة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أصدر تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، حيث إن المساكن الجديدة التى تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطنى المناطق العشوائية.