شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 20 سفينة صادر ووارد خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 20 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7947 طن تشمل 770 طن اسمنت و427 طن فوسفات و6750 طن داى أمونيوم .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10300 طن تشمل : 7100 طن ذرة و 3200 طن زيت طعام، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 400 حاوية مكافئة تضم خضراوات "خس وفاصوليا وبطاطس وطماطم و بقدونس وخضار مجمد مشكل" وحاصلات زراعية "ليمون وزيتون وسمسم و بصل وفول سودانى وشطة ولب سوبر وقصب سكر" وفواكه "برتقال ويوسفى وبلح وجريب فروت وفراولة"، يتم تصديرها إلى كل من الامارات والأردن والسعودية والمغرب وروسيا و اسبانيا و امريكا و باكستان و سنغافورة و الهند و سريلانكا و ايطاليا و بنجلاديش و مالطا .

وسجل عدد الحاويات الوارد 387 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1291 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80086 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 95511 طنا .

كما غادر 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3265 شاحنة .