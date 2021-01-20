شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير "الصحفيين" يكشف سر "السقالات" أمام النقابة.. ويؤكد: حماية للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، سر وجود السقالات على سلالم النقابة، مضيفًا أنه تم وضعها حماية للصحفيين والمارة من سقوط بعض أجزاء من واجهة النقابة الآيلة للسقوط.

وأضاف محمد شبانة خلال لقاءه بمحررى نقابة الصحفيين، أن الشركة التابعة لوزارة الأوقاف والخاصة بصيانة وتأمين مبنى النقابة أرسلت فى نوفمبر 2019 تقريرا إلى مجلس النقابة يفيد بتساقط أجزاء من واجهة المبنى مما قد يعرض المارة للخطر، وتخلى مسئوليتها جنائيا عن سقوط ضحايا بسبب تهالك الواجهة، وهو ما اضطرها لوضع السقالات استعدادا لترميم الواجهة.

وأشار محمد شبانة، إلى أن النقابة تلقت خطابا رسميا من نادى القضاة يحذر من خطورة تساقط أجزاء من واجهة المبنى، مؤكدا أن واجهة النقابة الأمامية تحتاج إلى 3.5 مليون جنيها، وأن عروض الشركات بلغت 5.5 مليون جنيه لترميم واجهات نقابة الصحفيين، وأن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين يدرس العروض.

وتابع محمد شبانة: "كنا نأمل أن نرصد ميزانية لتجديد الأربع واجهات لمبنى النقابة بميزانية تقترب من خمسة ملايين جنيه، لكن ظروف جائحة كورنا أدت إلى التأجيل، سنبدأ فى أقرب وقت فى إعادة ترميم واجهات النقابة، وحينها سيتم رفع السقالات على الفور".