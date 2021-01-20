شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يضبط 349 كيلو مصنعات لحوم وكبدة مستوردة ودواجن فاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بشارع التحرير وشارع سليمان جوهر لضبط اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للشروط الصحية، حفظا على صحة وحياة المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة التى قادها اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقى، عن ضبط 110 كيلو جرامات مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسيارة بالدقى رقم دص/ 5982، وضبط 164كجم مصنعات لحوم ودواجن جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمى بسيارة رقم ق ن و/2943 ، وضبط 35كجم كبدة مستوردة بمحل ريبو للمجمدات غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

كما تم ضبط 40 كجم كبدة مستوردة وعجينة حواوشى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخزن غير مرخص، ليصل اجمالي المضبوطات 349كجم مصنعات لحوم وكبدة مستوردة ودواجن جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمى ،وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه مع المخالفين.























