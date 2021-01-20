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الزراعة تزود معامل معهد صحة الحيوان بميناء الإسكندرية بأجهزة حديثة لفحص الأغذية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، أنه تم تطوير وتوسيع ورفع كفاءة معامل الأغذية بميناء الإسكندرية وتزويدها بأحدث الأجهزة فى فحوص الأغذية والقدرة الاستعابية للمعمل مائة ألف عينة سنويا بمعدل  250 عينة يوميا.

وتقوم المعامل بفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني  (اللحوم. الأسماك. الدواجن. الكبدة. الكلاوي. القلوب  منتجات الالبان) الواردة عن طريق مينائي الاسكندرية والدخيلة حيث جميع الفحوصات تتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية المعمل معتمد من المجلس الوطني للاعتماد EGAC طبقا للمواصفة الدولية 17025/2017 بعدد 80 اختبار معملى فى مجالات :-
فحوص الأغذية -  المياة -  الأعلاف -  المسحات - الفحص الكيمائى - فحص بقايا الأدوية - الهرمونات - المبيدات  - السموم الفطرية - السموم البكتيرية - بقايا العناصر الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم.

وأضاف شاهين أنه فى إطار البرتوكول الموقع بين معهد صحة الحيوان والهيئة القومية لسلامة الغذاء يقوم المعهد فى منطومة متكاملة على مدار 24 ساعة لاستقبال وفحص العينات واستخراج النتائج للحفاظ على الامن الغذائى المصرى
الجدير بالذكر أن معامل معهد صحة الحيوان معتمدة كمعامل مرجعية متميزة للاتحاد الافريقي في فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وكذلك للهيئة القومية لسلامة الغذاء كما أن المعهد يمتلك 38 معملا فرعيا منتشرة في جميع الموانئ والمنافذ ومحافظات الجمهورية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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