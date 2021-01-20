شكرا لقرائتكم خبر عن مدير حديقة حيوان الجيزة: غدا آخر يوم للزرافات الجديدة بالحجر الصحى وصحتهم كويسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتور مها صابر، مديرة حديقة حيوان الجيزة، أن الزرافات الجديدة "فرح" و "شيكى" بخير وصحتهم كويسة ومقبلين على الطعام وبدأوا التأقلم على البيت الجديد بالحديقة.

وأضافت مديرة حديقة حيوان الجيزة، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن آخر يوم للزرافات الجديدة فى الحجر الصحى غدا ولكنها لن تكون متاحة للتعامل مع الجمهور.

وأشارت مديرة حديقة حيوان الجيزة، إلى أن الزرافتين "فرح" و "شيكى" تأقلموا على المكان الجديد ويتم فتح البيت لهم من الصباح للتجول بحرية داخل بيتهم وتسكينهم مع نهاية اليوم، لافته إلى أن الزرافات الإناث بطبيعتهم تحتاج لفترة طويلة حتى تستطيع التعامل مع الجمهور، قائلة :"طول ما حجمها صغير هيا بتكون قلقانه".

وبدأت الزرافات الجديدة "فرح" و"تشيكى" التأقلم مع بيتهم الجديد بحديقة الحيوان بالجيزة، حيث بدأت الزرافتين التحول داخل البيت الجديد بحرية كاملة.