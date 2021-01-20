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لأول مرة فى دمياط.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، نجاح تجربة زراعة محصول الفراولة لأول مرة بالمخافظة، بنظام الري بالتنقيط.


وقال عبدالسميع ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفعيل منظومة تحديث الري، وخطة الوزارة في هذا المجال، لترشيد استخدامات المياه، وتحقيق اقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.

واوضح انه تم المرور على زراعات الفراولة المنزرعة رى بالتنقيط بناحية العوامر مركز كفر البطيخ، وكانت  بحالة جيدة.

وفي سياق متصل كشف وكيل وزارة الزراعة بدمياط، ان اجمالي المساحات التي تم تطوير الري بها، بلغت  حوالي  5967 فدان بعدد 3544 حائز ، لافتا الى ان هناك ايضا  عدد من الطلبات مقدم من مزارعي المحافظة، للتحول الى الري الحديث  بعدد  حوالي 134 بمساحة 723 فدان.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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