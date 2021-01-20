شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يفتتح قسما جديداً لعلاج 30 مريضا سنويا مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏افتتح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة قسم جديد بفرع الخط الساخن" 16023” لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الاسكندرية ،يتضمن 50 سرير ليصبح إجمالى عدد الآسرة فى مستشفى المعمورة 133 سرير لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان " ذكور وإناث " وذلك فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق على توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

حضر الافتتاح كل من جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

واستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى دور الخط الساخن “16023” فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وحرص الصندوق على التوسع في انشاء المراكز العلاجية بالتعاون مع الجهات الشريكة لاستيعاب الكم الكبير من طلبات العلاج، لافتا إلى أن الخط الساخن قدم خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسى في مستشفى المعمورة لنحو 21 ألف مريض إدمان خلال عام 2020 بجانب وجود 621 حالة ضمن قائمة الانتظار ،وانه من المستهدف بعد التوسعات الجديدة وزيادة عدد الآسرة تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من30 ألف مريض سنويا من أبناء محافظة الاسكندرية والمحافظات المجاورة،وذلك علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي، وأن هذه الخدمات مجانية وتتميز بالخصوصية الكاملة والسرية التامة للمرضى مع الدعم النفسي لهم ولأسرهم، كما انه المستهدف أيضا خلال الفتره المقبلة افتتاح قسم جديد بالمستشفى لعلاج المراهقين.

وأشار " عمرو عثمان" الى زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان والشريكة مع الخط الساخن الى 26 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت 12 مركز عام 2014 فوضى فى 7 محافظات ، كما أن الصندوق لديه خطه طموحه بتعميم الخدمات العلاجية فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية .

وتفقد عمرو عثمان والدكتورة منن عبد المقصود، قسم علاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة بعد التوسعات الجديدة، حيث يتضمن صالة طعام وعدد 2 صالة مشاهدة تليفزيون وغرفة علاج جماعى وغرفة للاطباء "جلسات فردية" وعدد 2 غرفة للاخصائيين النفسيين والاجتماعيين وعدد 2 غرفة للتمريض ،كما شهدا مبادرة كرة قدم خماسية بين المتعافين من الإدمان فى إطار دعمهم تحت شعار "انت أقوى من المخدرات" فيما حرص المتعافين على التقاط الصور التذكارية معهم .

وأهدى الدكتور محمد زهدي مدير زمستشفى المعمورة للصحة النفسية ،عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تقديراً له فى دعم الصندوق لقسم علاج الإدمان بالمستشفى وتوفير أوجه الرعاية للمرضى .