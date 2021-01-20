شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة الجامعة المصرية اليابانية تنظم ورشة عمل عن التكنولوجيا الحديثة لتحلية المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية هندسة مصادر الطاقة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، ورشة عمل لتدريب المشاركين على أحدث تكنولوجيا لإنتاج المياه فى مشروع تحلية المياة بالجامعة .

وأوضحت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم - عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة ومدير المشروع البحثى أن ورشة العمل استهدفت تعريف الباحثين بالمشروع ولاهميته، موضحة أن المشروع ممول من صندوق تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF.

وأشارت إلى أن انطلاق فعاليات ورشة العمل عبر الإنترنت من خلال منصة Blackboard حيث قامت بافتتاح التدريب بعرض نبذة عن المشروع.

وقام الدكتور كومار باتشيجولا - مدير المشروع (جامعة كرافنيلد) بالتحدث عن انتاج المياه من عملية التحلية، كما حاضر بالتدريب 7 أساتذة من علماء من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كرانفيلد وجامعة ريتسوميكان باليابان، و شارك فى التدريب 67 مشترك من جامعات محلية ودولية.

