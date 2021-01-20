شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحسم مصير مسابقة الـ"120" ألف معلم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، وقد شمل عدة محاور منها الدورس الخصوصية ومرتبات المعلمين، ومصير مسابقتى الـ" 36 ألف والـ"120 ألف التى كانت قد أعلنت عنهما الوزارة فى الفترة الماضية، نستعرض فى التقرير التالى حديث الوزير عن الدروس والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس.

ـ موازنه وزارة التربية والتعليم 99 مليار.

ـ 84% منها أجور وتسويات.

ـ أبدى الوزير تعاطفه مع مرتبات المدرسين.

ـ أتمني زيادتها عشر مرات.

ـ أجور المدرسين ، تتبع وزارة الماليه".

ـ أساسى أجور المعلمين على 2014 يتبع المالية.

ـ إذا تغير أساسي مرتب المعلمين هيجر وراه فئات تانيه".

ـ لا أستطيع سوي أن أطلب زيادة مرتب المعلم.

ـ وزارة المالية صاحبة القرار فى الزيادة.

ـ مسابقة 36 الف معلم تمت لمدة مؤقتة فقط.

ـ الوزارة كانت واضحة مع من تعاقدت معهم منذ البداية.

ـ مفيش وظايف لا 36 ولا ل 120 ألف لحاجتها لموازنة.

ـ وصف الوزير الدروس الخصوصية بأنها مرض اجتماعى.

ـ الدروس الخصوصية لن تفيد مع نظام الامتحانات الجديدة.



