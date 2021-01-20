"توظيف البلاغة البصرية في كاريكاتير القضايا الداخلية" رسالة دكتوراه بإعلام قنا

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القاهرة - سامية سيد - حصل الباحث بلال بربرى محمود، بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادى بقنا، على درجة الدكتوراه بعد مناقشة رسالة بعنوان "توظيف البلاغة البصرية في كاريكاتير القضايا الداخلية بالمواقع الإخبارية المصرية وانعكاساتها على بنية المعرفة السياسية لدى الجمهور" دراسة تحليلية وميدانية، والتي حصل فيها على درجة امتياز بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والنشر.

وضمت لجنة المناقشة والاشراف من أ.د تامر عبد اللطيف عبد الرازق عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف رئيسا ومناقشا، أ.د عبد العزيز السيد عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف مشرفا وعضوا، أ.د. سعيد الغريب النجار استاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عضوا ومناقشا، أ. حلمي أحمد محسب عميد كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي مشرفا مشاركا وعضوا.



الدكتور بلال بربرى محمود

وجاءت أهمية الدراسة في 5 نقاط وهى :

1- تعزيز الدراسات البينية التي تربط تخصص الإعلام بالعلوم الاجتماعية الأخرى.

2- قلة الدراسات التي تعتمد على توظيف البلاغة البصرية في الدراسات الإعلامية وخاصة في الكاريكاتير.

3- جاءت أهمية الدراسة لتطبيق منهجية جديدة في الدراسات الإعلامية العربية لدراسة البلاغة البصرية بوصفها موازية لتحليل المحتوي النصي.

4- التأكيد علي أهمية البحوث الكيفية في نقل المعاني والدلالات المسكوت عنها والتي يصعب نقلها عبر التحليل الكمي.

5- التأكيد على أهمية البلاغة البصرية في نقل المعنى البصري شأنها شأن البلاغة التقليدية.

أهداف الدراسة:

أولا: أهداف الدراسة التحليلية:

1- رصد علاقة البلاغة البصرية بالكاريكاتير السياسي.

2- التعرف على علاقة الأشكال البصرية (الألوان والأشكال والرموز والظلال..) بالأشكال البلاغية (الاستعارة والكناية والمجاز..).

3- كشف العلاقة بين أيديولوجية وذاتية الرسام ومضمون الرسوم الكاريكاتيرية.

ثانيا: أهداف الدراسة الميدانية:

4- التعرف على أسباب متابعة الجمهور للقضايا الداخلية من خلال الرسوم الكاريكاتيرية في المواقع الإخبارية.

5- التعرف على مدى أهمية استخدام الألوان في الرسوم الكاريكاتيرية بالمواقع الإخبارية في جذب انتباه الجمهور.

6- تفسير دور الرسوم الكاريكاتيرية في زيادتها للمعرفة السياسية للجمهور بالقضايا الداخلية.



بلال وأصدقاء الدراسة



جانب من مناقشة رسالة الدكتوراة

ثانيا: أهداف الدراسة الميدانية:

4- التعرف على أسباب متابعة الجمهور للقضايا الداخلية من خلال الرسوم الكاريكاتيرية في المواقع الإخبارية.

5- التعرف على مدى أهمية استخدام الألوان في الرسوم الكاريكاتيرية بالمواقع الإخبارية في جذب انتباه الجمهور.

6- تفسير دور الرسوم الكاريكاتيرية في زيادتها للمعرفة السياسية للجمهور بالقضايا الداخلية.