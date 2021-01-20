وكيل البرلمان يحيل بيان وزيرة التعاون الدولي للجان المختصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إلى اللجان المختصة كل في مجاله لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة أمام الجلسة العامة برنامج عمل الوزارة، واستمعت كذلك إلى تعقيب من أعضاء المجلس بعد إبداء بعض الملاحظات.

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في البيان الذي ألقته اليوم الأربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" 18/2019 – 21/2022، والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.