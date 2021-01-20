"مش جاي اصطدم".. عبدالعليم داوود يمثل أمام مكتب النواب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه امتثل اليوم أمام هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن واقعة جلسة أمس وما شهدته من مشادات أدت لإخراجه من الجلسة العامة.

وأوضح النائب أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة ١١٢ من الدستور والتي نصت على: لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.

وقال محمد عبدالعليم داوود: "مش جاي المجلس علشان الصدام أو الركوع"، مؤكدا أنه لم يوجه أي اتهام لأي حزب بعينه.