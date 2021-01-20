"الزراعة": نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط لأول مرة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، نجاح تجربة زراعة محصول الفراولة لأول مرة بالمخافظة، بنظام الري بالتنقيط.

وقال عبدالسميع، في بيان له الأربعاء، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفعيل منظومة تحديث الري، وخطة الوزارة في هذا المجال، لترشيد استخدامات المياه، وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وأوضح عبدالسميع، أنه تم المرور على زراعات الفراولة المنزرعة ري بالتنقيط بناحية العوامر مركز كفرالبطيخ، وكانت بحالة جيدة.

وفي سياق متصل كشف وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن إجمالي المساحات التي تم تطوير الري بها، بلغت حوالي ٥٩٦٧ فدانا بعدد ٣٥٤٤ حائزا، لافتا إلى أن هناك أيضا عدد من الطلبات مقدمة من مزارعي المحافظة للتحول إلى الري الحديث تصل لنحو ١٣٤ طلبا بمساحة ٧٢٣ فدانا.​