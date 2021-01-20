شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يتابع إزالة تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية بمدينة مصيف بلطيم أعمال التخلص من مخلفات الأمطار، بالإضافة لحملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات.

وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

كما تابع قطاع النظافة والتجميل بالمدينة واكد على ضرورة رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بجميع القطاعات والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وازالة الحشائش الضارة بالإضافة إلى تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل بالحدائق العامة بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الصحية وتكثيف حملات التطهير والتعقيم وشدد على استمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع الحيوية والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، وخاصة دور العبادة والمحال التجارية والمنشآت وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافه المنشآت ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المدينة حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.