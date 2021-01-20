شكرا لقرائتكم خبر عن تقديرًا لجهوده.. محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل وزارة الصحة السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية، الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة السابق، الذي عين وكيلا لوزارة الصحة بالاسكندرية، ورحب بالدكتور على حطب، لتعيينه وكيلا للصحة بالاسماعيلية، خلفا للدكتور سعيد السقعان، وذلك بحضور المهندس احمد عصام نائب المحافظ ومديري عموم المديريات بالاسماعيلية وعدد من اطباء مديرية الصحة.

وبحسب بيان، الأربعاء، وجه محافظ الاسماعيلية كلمة شكر وتقدير للدكتور سعيد السقعان على الجهد المبذول بمنظومة التأمين الصحى الشامل وخطة المديرية لمواجهة جائحة كورونا في موجتها الأول مما جعلها تنجح في تحقيق أقل معدل أصابات على مستوى الجمهورية.

كما اشاد المحافظ بالدور الذي قام به دكتور على حطب كمديرا لمستشفى أبوخليفة أثناء مواجهة فيروس كورونا واثره الواضح على سمعة المستشفى موجها كلمة شكر وتقدير له ولأطقم الأطباء المعاونين له بالمستشفى متمنيا التوفيق كما أشاد بأطقم الاطباء والتمريض وكافة العاملين بمجال الصحة لدورهم الواعد.

وفى ختام اللقاء أهدى محافظ الاسماعيلية شهادة تقدير ودرع المحافظة للدكتور سعيد السقعان متمنيا له التوفيق بمنصبه الجديد.