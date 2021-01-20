شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطود يتابع تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بقرى المركز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، الأربعاء، عدد من المشروعات الخدمية التي تخدم قرى المركز.

وبحسب بيان، الأربعاء، تابع عمليات تركيب وإنارة الأعمدة وتركيب أعمدة الجهد المتوسط بطريق حاجر المريس بمركز الطود، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة كافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

كما وجه رئيس مركز ومدينة الطود، بسرعة الإنتهاء من تركيب جميع الأعمده طبقا للخطة الزمنية الموضوعة وبالمواصفات والمعايير المتعاقد عليها وذلك لسرعة الانتهاء من إنارة الطريق.

كما تابع رزق، تنفيذ حملة النظافة المكبرة بحاجر المريس والتي شملت رفع القمامة والمخلفات والاتربة المتراكمة بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة وتهذيب الأشجار والنخيل بالطرق، وشدد على فتح جميع الشوارع المغلقة المتعدية على خطوط التنظيم .

وأوضح «رزق» أنه من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية تعلية مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الاساسي بالمريس وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب سنويًا حيث يتم تعلية دورين لتخفيض كثافة أعداد الطلاب بالفصول وتحسين مناخ التعليم.