شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد مستشفى قفط التعليمي المخصص لـ«عزل مرضى كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستشفى قفط التعليمي لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، رافقه الدكتور الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية.

وبحسب بيان، الأربعاء، تفقد محافظ قنا اقسام مستشفى قفط التعليمي المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات الوقائية والأدوية.

ووجه الداودي مسئولي شركة مياه الشرب بالانتهاء من توصيل الصرف الصحي للمستشفي خلال الـ٢٤ ساعة القادمة للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالمستشفى.

وتفقد مبني العيادات الخارجية بعد الانتهاء من الاعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية والاثاث بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥ مليون جنيه وتضم ١٢ عيادة متعددة التخصصات لتقديم خدمات طبية وفقا لمعايير الجودة، واعطي تعليماته لوكيل وزارة الصحة ببدأ العمل بمبني العيادات الخارجية خلال ال ٣٦ ساعة القادمة لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.