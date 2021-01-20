شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال النظافة والإنارة بجميع قطاعات وتوابع محافظة الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مركز ومدينة الإسماعيلية حملة نور ونظف وعقم بقرى بمركز ومدينة الإسماعيلية تم إزالة شكوى أهالي قرية نفيشة وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بنطاق القرية وتوابعها بحمولات تصل إلى 220 طن، كما تم رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بنطاق القرية وتوابعها بحمولات تصل إلي50 طن تقريباً يوميا و30 طن من قرية الضبعية و17 طن من المنايف 60 طن من قرية الحجاز وذلك يوميًا.

وبحسب بيان، الأربعاء، قام مركز ومدينة أبوصوير بتنفيذ خطه النظافة ابتداء برفع الصناديق بالطريق العام ورفع التجمعات الوسيطه والمناطق السكنية والصناديق الداخلية بالمدينة وسوق الخضار ومركز الشرطة والمساكن والسكة الحديد والمندره الأولى بعذبة الصفيح وشارع الخليج القديم، وبالمنايف أثناء يتم نقل ما يزيد عن ١٧طن قمامة يوميا من العزب والتوابع طبق الخطة، كما ‏تقوم قرية ابوصويرالبلد برفع ٤٠ طن يوميا بالإضافة إلى توابعها ورفع مقلب اباظه ورفع 45 طن من قرية الوصفية.

كما كثف مركز ومدينة القصاصين أعمال النظافة بجميع قطاعات وقرى المركز ورفع أماكن تجمعات القمامة، وتابع مركز ومدينة فايد أعمال النظافة بجميع قرى وتوابع المركز، كما تم تغطية خليج العمدة بطول 200 متر ضمن القرى الأكثر احتياجا بقرية الوادي الأخضر ترشيدًا لاستهلاك المياه وتوسعه الطريق والحفاظ على البيئة والحفاظ على الأراضي الزراعية، قام مركز القنطرة غرب بتكثيف أعمال النظافة بجميع القرى التابعة بالإضافة إلى حملة نظافة مكبرة على طريق الخدمات ورفع الصناديق بمنطقة الفردان ونقل 5 طن قمامة واستكمال تطوير منتزه منطقة خضراء بالمجاورة الرابعة ومتابعة شكاوى المواطنين بتسوية شارع المجاورة ووضع طبقة سن أسفلتية.

وعلى جانب آخر قام مركز القنطرة شرق بمتابعة رفع تجمعات القمامة بجميع القرى التابعة لها، وقام حي أول بإزالة كافة تجمعات القمامة وإزالة كافة الأتربة من أعلى الكباري والكورنيش الجديد والجامعة القديمة، وقام حي ثان بجملة مكبرة وإزالة 6 نقط تجمعات قمامة مؤرقة للمواطنين منذ سنوات وتضمنت خلف مدرسة الزراعة، ميدان حي السلام، نقطتي مدخل المدينة الدائري وتقاطع طريق بورسعيد، شارع البحري والثلاثيني، نقطة تجمع البحري وشارع المستشفى وإعادة الشكل الحضاري لها، بالإضافة إلى حملة نظافة مكبرة بمقابر حي ثان، كما قام حي ثالث بتكثيف العمل على ثلاث فترات لرفع جميع قطاعات الأحياء لإزالة جميع بؤر القمامة.