شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت محافظة الإسماعيلية، حملات مكثفة لإزالة الإشغالات للأحياء الثلاثة والمراكز، بالتعاون مع مديرية الأمن والمرافق قام بها حي ثالث بجميع قطاعاته بالتعاون مع شرطة المرافق شملت الطريق التجاري وطريق صبري مبدي وشارع النادي النوبي وميدان 30 يونيو وشارع الزهور عدد من الأكشاك بمحيط الموقف الجديد وكافيتريات حديقة الخالدين.

وبحسب بيان، الأربعاء، أسفرت الحملة عن إزالة 26 حاله بائع متجول و10 حالات إشغالات ومراجعه تراخيص 5 محال و3 أكشاك وتحرير 27 محضر والتحفظ علي700 كرسي و24 طاوله و6 شيشة و10 موازين و20 كيلو من الفواكه المختلفة و2 أنبوبه وشمسية و2 استاند.

كما تمكن حي ثان بحملة إشغالات مكبرة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمود عاشور مساعد مدير الأمن بشارع طنطا وسوق بورسعيد وسوق السلام وشارع العشريني والمدارس وجزء من شارع هدي شعراوي وذلك لعودة السيولة المرورية وإزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة وأسفرت الحملة عنها تحرير 41 محضر، وقام حي أول بحملة لإزالة كافة الإشغالات بمنطقة الإفرنج شارع سعد زغلول وتم تحرير 12 محضر، وقام مركز القنطرة غرب بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شارع المعاهدة بقرية المحسمة القديمة ورفع أكشاك عبارة عن سبايت وعروق خشب ورفع بعض فروشات الباعة الجائلين.