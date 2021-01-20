شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 3 من مصابي كورونا من عزل «قفط التعليمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قفط التعليمي، بإشراف الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، تعافي وخروج 3 حالات من مصابي كورونا، بعد تماثلهم للشفاء التام.

وأكد الدكتور أحمد كمال مدير المستشفى أن خروج 3 حالات من مصابي كورونا يرفع عدد المتعافين إلى 64 حالة خروج من المستشفى منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد مشيدا بالدور المميز بإشراف الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.

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وأضافت الدكتورة إسراء جمال، المشرف الطبي بالمستشفى أن الحالات التي خرجت من بينهم حالات من أصحاب الأمراض المزمنة وكان تم وضعها بالعناية المركزة أثناء العلاج.

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وتابع الدكتور أبوالحسن الشاذلي نائب مدير المستشفى للشئون الفنية أن جميع الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وجميع العاملين يبذلون أقصى جهدهم للعمل على راحة المرضى وسلامتهم.

وناشد الدكتور محمد رمضان، مدير إدارة العدوى، الأهالي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات سواء في الشوارع أو في أي منطقه خاصة المناطق المزدحمة والأسواق وغسل اليدين باستمرار لمنع الإصابة بالمرض.

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