شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه الإسكندرية»: توصيل الخدمة إلى 156 أسرة بقرية باب الأحرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس احمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أعمال الوصلات المنزلية التي تم تنفيذها بقرية باب الاحرار، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير قرية «باب الأحرار».

وأكد جابر في بيان، الأربعاء، أنه تم تسديد تكلفة الوصلات المنزلية وتركيب العدادات لعدد 156 اسرة بالقرية بتكلفه 500 الف جنيه، وقيام الشركة بتنفيذ خطة احلال وتجديد لشبكات المياه لحوالى 50 كيلو متر، لجميع الاقطار بداية من 4 بوصة حتى قطر 12 بوصة بالقرية والقرى المجاورة.

وأوضح أنه تم توصيل المياه لأكثر من 650 أسرة بالقرية، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بالاسكندرية.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الاسكندريه والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يمثلها شركة مياه الشرب بالاسكندرية وأندية الروتارى مصر بتبنى فكرة تطوير قرية باب الاحرار، وتوصيل الوصلات المنزلية لمياه الشرب، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، وحضر توقيع البروتوكول المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعلا النورى رئيس لجنة المجتمع المدنى للروتارى عن عام 2020/2021.