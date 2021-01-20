شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لمنزل بمساحة 150 مترًا مقام على أرض زراعية دون ترخيص.

وبحسب بيان، الأربعاء، جاء ذلك استمرارًا لخطة الدولة بشأن التصدي بكل حسم لكل متعدي على أملاك الدولة وفرض هيبة القانون وتوجيهات محافظ الإسماعيلية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أم عزام بتنفيذ إزالة فورية لمنزل بمساحة 150متر بمنطقه الشراقوه، وقام مركز القنطرة شرق بإزالة حالتين تعدٍ، أحدها مبني على مساحة ١٠٠ متر بالطوب الأبيض، والأخرى غرفة على مساحة٣٠ مترًا بالطوب الأبيض بالمدينة الجديدة، وتنفيذ إزالة فورية بنطاق القرية لحالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية ودون ترخيص على مساحة 120 مترا، وإزالة مبني بالطوب الأبيض بالمحسمة القديمة بمساحة 4 قيراط بمنطقة أحمد حلمي، وإزالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 150 مترًا عبارة عن سور بالطوب الأبيض بقرية الفردان.